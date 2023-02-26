Desmond Awuah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desmond Awuah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desmond Awuah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Desmond Awuah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Desmond Awuah 13 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Desmond Awuah Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Desmond Awuah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Desmond Awuah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Desmond Awuah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Desmond Awuah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Desmond Awuah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Desmond Awuah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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