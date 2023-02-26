Desmond Tawiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desmond Tawiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desmond Tawiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Desmond Tawiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Desmond Tawiah 4 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Desmond Tawiah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Desmond Tawiah'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Desmond Tawiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Desmond Tawiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Desmond Tawiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Desmond Tawiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Desmond Tawiah şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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