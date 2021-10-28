Dessaslık ne demek, TDK'ya göre Dessaslık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dessaslık ne demek? Dessaslık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dessaslık kelimesi. Peki dessaslık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dessaslık nedir, dessaslık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DESSASLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dessaslık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dessaslık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dessas olma durumu

