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Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle linklerine ulaşabilirsiniz...

Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle

ATV'nin yeni dizisi Destan 2. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İlk bölümüyle izleyici kendine çekmeyi başaran dizinin yeni bölümünde Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşı kızışıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

DESTAN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM İZLE 

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır.

Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle

Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir. Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

DESTAN 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM İZLE 

Destan 2. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm canlı izle

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