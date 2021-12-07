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Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Destan dizisi 3. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekleyeceği 3. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

DESTAN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir.

Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.

Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

DESTAN 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

DESTAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Destan 3. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm Youtube izle

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