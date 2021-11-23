Destan dizisinde Batuga karakterine hayat verecek olan oyuncu merak ediliyor. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Destan dizisinde Batuga'ya Edip Tepeli hayat verecek. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Edip Tepeli, Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Destan Batuga kimdir? Edip Tepeli kimdir, nereli, kaç yaşında?

DESTAN BATUGA KİMDİR? EDİP TEPELİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman olan Batuga karakterine Edip Tepeli hayat veriyor.

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de doğdu. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren Edip Tepeli, performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.