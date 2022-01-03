Destan bu hafta var mı, yok mu? Destan bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Destan bu hafta var mı, yok mu? Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Destan'ın 7. bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyenler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Destan bugün neden yok 4 Ocak 2022 Salı? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

DESTAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU? DESTAN BUGÜN NEDEN YOK 4 OCAK 2022 SALI?

Yılbaşı dolayısıyla dizilerin çoğu set çekimlerine ara verdi. Bu nedenle Destan dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Destan'ın merak edilen 7. bölümünün ise bir sonraki hafta ekranlarda olması bekleniyor.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolleri paylaştığı Destan dizisinin yeni bölümü bir sonraki hafta 11 Ocak 2022 Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

DESTAN 6. BÖLÜM

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.