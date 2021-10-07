Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan ATV'nin yeni dizisi Destan çok yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi severler Destan'ın konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Destan dizisi konusu nedir? Destan oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar....

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

DESTAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Destan dizisinin başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlenirken senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor.

Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?