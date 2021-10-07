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Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle adından söz ettiren Ebru Şahin'in yeni dizisi Destan TV izleyicisi tarafından merak ediliyor. Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Güçlü bir prodüksiyon ile ekrana gelmeye hazırlanan Destan dizisinin ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ATV ekranına yeni bir 'Destan' geliyor! Hazırlık süreci bir yıldır devam eden; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı "Destan" dizisi sete çıktı.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisinin henüz günü ve saati belli değil...

Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

DESTAN DİZİSİ KONUSU

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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