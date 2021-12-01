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Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

Destan adlı dizinin tanıtımında Çift Başlı Kurt Hikayesi'ne yer verildi. Dizinin meraklıları bahsedilen hikayenin içeriğini merak ediyorlar. Peki, Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir? İşte detaylar...

Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

Destan isimli dizinin yönetmenlik koltuğunda Emir Khalilzadeh otururken, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz kaleme alıyor. ATV'de yayınlanan olan Destan isimli tarih dizisi yeni sezonun iddialı yapımları içerisinde gösteriliyor.

Dizinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer alıyor. Destan dizisi, konusu, oyuncu kadrosu, kostümleri ve çekildiği mekanlarla izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.

Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

Dizinin ilk bölümünde, ''Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek!'' ifadelerine yer verilirken; 2. bölümünde ''Çift Başlı Kurdun pençesi sensin'' ifadeleri yer almıştır. 

Bu sahnelere izleyen dizinin takipçileri, Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

ÇİFT BAŞLI KURT HİKAYESİ NEDİR?

Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanları Türk tarihinde önemli yer tutmaktadır. Bu destanlar kurtlar üzerine yazılmış ve kurttan türetilmiş destanlardır. Bu destanlarda da yer aldığı gibi geçmişte yer eden hikayeler ve resimlerde kurdun Türk inanç sisteminde ve mitolojisinde büyük önemi bulunmaktadır. 

Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

Kurt simgesi, tarihte kaya resimlerinde, şaman ve kam aletlerinde, elbise üstlerinde kendisine yer bulmuştur. Zaman içerisinde kurt kavramı devlet, hükümdarlık ve yiğitlik kavramlarıyla özdeşleştirilmiştir. Türk freskolarında da kurt başlı bayrak tasvirlerine yer verilmektedir.

Destan dizisinde geçen Çift Başlı Kurt Hikayesi nedir? Çift Başlı Kurt destanı ne demektir?

Dönem dizisi olarak kendini gösteren Destan'da da Türkler için oldukça değer atfedilen kurt sembolü ''Çift Başlı Kurt'' olarak yansıtılmıştır.

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