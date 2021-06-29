Destan yazan Türk SİHA'ları dünya gündeminde! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı

Silahlı insansız hava aracı Türk SİHA'ları dünyaya nam saldı. Dün basınında sık sık yer bulan SİHA'ların talipleri giderek artıyor. Son olarak Arnavutluk'un SİHA'lar için 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdığı öğrenildi.

SİHALAR DÜNYADA NAM SALDI

Dünyaya nam salan silahlı insansız hava araçlarının ünü giderek yayılıyor. Ülkeler ulusal güvenliklerini sağlamak için SİHA'lara göz çevirdi. Daha önce Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya'ya satılan SİHA'ların yeni bir talibi çıktı. Başarıları ile göz dolduran Türk SİHA'larına Arnavutluk'un da talip olduğu açıklandı. Arnavutluk Parlamentosu'nun 8 milyon 200 bin euro ek bütçeyi Türk SİHA'ları için ayırdığı öğrenildi. Ayrıca Polonya da 24 adet alım yapacağını duyurmuştu.

EK BÜTÇE PARLAMENTODA ONAYLANDI

Ulusal güvenlik alanında stratejik adımlar atan Arnavutluk da tercihini SİHA'lardan yana kullandı. Ülke parlamentosunda görüşülen Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçe onaylandı. Kararın Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası alındığı öğrenildi.

BAYRAKTAR ÜRETİM TESİSİ ZİYARET EDİLDİ

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyaretinde bir takım sinyaller vermişti. Çuçi açıklamasında, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti. Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzaktan kumanda ile uzaktan yönetilen ve silahlı insansız hava aracı olan SİHA'nın iki türü var. Bunlardan biri uzaktan kumanda edilerek uçarken, diğeri ise belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebiliyor. SİHA'ların öne çıkan belli başlı özellikleri ise şu şekilde;

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.