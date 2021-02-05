Destek yağdı! Cumhurbaşkanıİstifa etiketini karşı Twitter'da #ErdoğanınYanındayız gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun istifasının istenmesine ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları için," Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler" demesinin ardından Twitter'da #Cumhurbaşkanıİstifa etiketi gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olan kişiler ise #ErdoğanınYanındayız etiketi ile paylaşımlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından gerçekleştirilen protesto gösterilerine değinen Erdoğan, Melih Bulu'nun 2 farklı üniversitede rektörlük yaptığını belirterek, "ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle yine ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı televizyon kanalları çıkmışlar ikide bir 'İstifa etmelidir.' Yani yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir.' diyecekler. Aynı zihniyet biliyorsunuz. " demişti.
KARŞI ETİKETLER GÜNDEM OLDU
Erdoğan'ın, "Yani yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir.' diyecekler. Aynı zihniyet biliyorsunuz." sözleri sonrası Twitter'da #Cumhurbaşkanıİstifa ve #ErdoğanınYanındayız etiketi Twitter'da gündem oldu.