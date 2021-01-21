Destekleme ve Yetiştirme Kursu nedir, kimler başvurabilir? DYK kurslarında hangi dersler var?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu nedir? DYK kursuna kimler başvurabilir? DYK kursunda hangi dersler var? soruları hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu yani DYK, MEB'e bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen kurstur.

Bu kurslarda öğrencilerden ücret alınmaz. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayınlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır.

DYK KURSLARINDA NASIL DERS VERİLİR?

Planı yayınlanan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

Mezunlara yönelik kursları halk eğitimi merkezlerince açılır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı durumlarda ise milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dahilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar derslik olarak kullanılabilecek. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sağlanır.

DYK KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

-Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

-Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

-Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

-İmam Hatip orta okulu öğrencileri

-Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

-Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştiriliyor.

DYK KURS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

DYK KURSLARINDA HANGİ DERSLER VAR?