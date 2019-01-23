Destici: Önce Türk ordusu sonra diplomasi devreye girmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye sahası, onlarca devletin ve terör örgütlerinin cirit attığı, gerçek bir kaos alanıdır. Artık önce diplomasi sonra Türk ordusu değil, önce Türk ordusu sonra diplomasi devreye girmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye konusuna değinen Destici, "Suriye ve Irak'ı neredeyse dizayn ederek, ülkemizi güneyden kuşatmaya, oluşan güvenlik zafiyetlerinden faydalanarak, hayata geçirdikleri terör örgütleriyle bizlere parmak sallamaya kalkıyorlar. 2011'den 2016'ya kadar güney sınırımızdaki meseleleri yalnızca diplomasi ve diyalog ile çözmeye çalışmıştık. Bugün geldiğimiz noktada, bu aşamanın artık geçerliliğini yitirdiği çok açık bir şekilde görülmektedir. Artık mesele, beka ve güvenlik meselesi haline gelmiştir; çünkü Suriye sahası, onlarca devletin ve terör örgütlerinin cirit attığı, gerçek bir kaos alanıdır. Bu kaos içerisinde yarın ülkemize ne gibi zararların ortaya çıkacağını öngörmek ise imkansızdır. Biz, bu kaosu yok etmeli ve bölgeye yeniden huzurun, barışın ve sükunetin egemen olmasını sağlamalıyız. Artık önce diplomasi sonra Türk ordusu değil, önce Türk ordusu sonra diplomasi devreye girmelidir. Bölge ile alakalı bir adım atılacaksa bu adımı önce Türkiye atmalıdır" diye konuştu.

'ABD'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMEYE NİYETİ YOK'

Fırat'ın batısının özgürleştirildiği gibi doğusunun da özgürleştirilmesi gerektiğini savunan BBP lideri Destici, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ve Türkiye'ye bu mücadelede bu şekilde destek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. ABD'nin bölgeden çekilmeye niyeti olmadığını da savunan Destici, "Türkiye'yi oyalamak, terör örgütü PKK/PYD'nin yerleşmesini ve mevzi kazanması amacıyla zaman kazanma derdindeler. Bu tespitimizi Suriye'de birkaç gün arayla gerçekleşen, ABD konvoylarına düzenlenen intihar saldırıları da desteklemektedir. Her ne hikmetse ABD nerede olmak istiyorsa orada terör örgütü DAEŞ'ın bombaları patlayıveriyor. ABD, hangi emelini uygulamaya sokmak istiyorsa tam o noktada bir saldırıya uğruyor. Zamanlama manidar. Eylem manidar. Mekan manidar" dedi.

'31 MART MİLATTIR, EŞİKTİR'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin, sadece daha iyi belediyecilik hizmeti sunmaktan ibaret olmadığını belirten BBP lideri Destici, sadece yerel yöneticilerin seçilmeyeceğini kaydetti. Destici, şunları söyledi:

"31 Mart, Türkiye'nin maruz bırakılmaya çalışıldığı ekonomik manipülasyonlara, döviz tehditlerine ve küresel odaklı tüm baskılara en sert şekilde vereceği cevap olacaktır. 31 Mart bir milattır, bir eşiktir. Devletimizin bekası ve bu toprakların tüm değerlerinin korunması adına yapılacak önemli bir sınavdır. Bu seçimlerin, ağırdan alınacak ve ihmale gelecek hiçbir tarafı yoktur. Tarihi bir dönemeçten geçtiğimiz bu zamanda herkes anlaşmazlıkları derinleştirmenin, uzlaşmadan kaçmanın ve zıtlıkları teşvik etmenin devletimize yapılacak olan en büyük kötülük olduğunu bilmelidir. Biz, Büyük Birlik Partisi ve Alperenler bu ülkenin yerinde saymasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke için yorulmak, nedir bilmeden hep daha fazlasını yapmaya hazır olacağız."

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DHA