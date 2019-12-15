Destici'den, bütçe görüşmelerindeki "katliam, soykırım, işgal" sözlerine tepki

BURSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütçe görüşmelerinde bütçeyi konuşmak yerine bizim devletimize 'katliamcı', kahraman ordumuza 'işgalci ve saldırıcı' diyen maalesef yine hainler, siyasi bölücüler ve PKK'nın uzantıları var. Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır." dedi.



Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda partisinin Bursa İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiğini hatırlattı.

Bu bütçenin sadece Türkiye'de yaşayan 82 milyon kişiye ait olmadığını ifade eden Destici, "Doğu Türkistan"dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Türkmeneli'ne bütün Türk ve İslam coğrafyasının bütçesinin yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin herkesin vatanı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'de maalesef, üzülerek ifade ediyorum ki bu bütçeyi 'savaş' olarak ilan eden hainler, bölücüler, kahpeler var. Onlara buradan sesleniyorum; bu bütçe savaş bütçesi değil, bu bütçe yetimiyle öksüzüyle zenginiyle fakiriyle doğulusuyla batılısıyla Kürt'ü ile Türkmen'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile büyük Türk milletinin ve Türk devletinin bütçesidir. Bütçe görüşmelerinde bütçeyi konuşmak yerine bizim devletimize 'katliamcı', kahraman ordumuza 'işgalci ve saldırıcı' diyen maalesef yine hainler, siyasi bölücüler ve PKK'nın uzantıları var. Bu devlet ve millet hiçbir zaman katliam, soykırım, işgal yapmamıştır. Bu milletin ordusunun ayak bastığı yerler güvene ve huzura ermiştir."

TBMM'de Türk ordusuna "işgalci", devlete "katliamcı" diyenler hakkında iç tüzüğün işletilmesini isteyen Destici, devleti yönetme yetkisinin kendilerine verildiği takdirde ilk olarak Meclis'i hainlerden, vatanın bütün sathını teröristlerden temizleyeceklerini dile getirdi.

- ABD Senatosunun 1915 olayları ile ilgili kararı

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından kendi haklarını korumak için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderdiğini belirtti.

Son dönemde bununla ilgili yaşananlara değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nden (AB) Amerika'sına, İsrail'inden Mısır'ına, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kadar hepsi ayağa kalktı. En son Amerika Birleşik Devletleri Senatosu sözde Ermeni soykırım kararını kabul etti. Durup dururken niye kabul etti? Sebebi belli. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığı ve Doğu Akdeniz'deki haklarının savunucusu olduğu için. Yoksa Ermenileri sevdiği için yapmadı. Zaten Ermenilerin başını yakan kim? Bunlar, emperyalistler. Ne güzel, bu memlekette 9 asırdan fazla komşu olarak yaşanmış, onlara Milleti Sadıka denmiş. Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun aldığı sözde Ermeni soykırım kararını kınıyorum ve reddediyorum. TBMM'de HDP dışındaki bütün partilerin oy birliğiyle bu karar reddedildi ve kınandı. ABD Senatosu'na çağrımız, bundan vazgeçin. Bunun ne Amerika'ya ne Avrupa'ya ne de dünyaya bir faydası yok. Bu asil Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı bırakın soykırım veya katliamı zulüm bile yapmamıştır."

- "Libya ile yapılan anlaşma bal gibi herkesi bağlar"

Destici, Libya ile imzalanan sınır güvenliği anlaşması hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer alanların, bu anlaşma imzalanınca bir anda şaşkına döndüğünü söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"AB'den peş peşe açıklamalar geldi; 'Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma üçüncü ülkeleri bağlamaz.' Senin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığın ya da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Mısır ve İsrail ile yaptığı bağlıyor da benimki niye bağlamıyor? Libya ile biz ay devleti miyiz, biz de dünya devletiyiz. Biz de Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Biz de Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleriz. Sizinki bağlıyor da bizimki niye bağlamıyor? Bal gibi bağlar ve herkes de buna uymak zorunda. Bu konudaki duruşundan dolayı Libya'ya şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından iki listeyle gidilen seçimde Salih Uçak, 122 oyla BBP Bursa İl Başkanlığına seçildi. Diğer aday Mesut Çiftçi'ye ise 22 oy çıktı.



Kaynak: AA