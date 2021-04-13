Detaylar paylaşıldı! MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kararı duyurdu.

Erdoğan, okul öncesi, 8 ve 12'nci sınıflar hariç okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Böylelikle tekrar uzaktan eğitime geçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre:

• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de ~il, devam edilecektir.

• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "