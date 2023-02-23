Detm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Detm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Detm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Detm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Detm 6 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cledson Carvalho da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Detm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Detm'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Detm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Detm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Detm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Detm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında IFK Mariehamn

Detm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Detm şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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