DEÜ, 73 bin öğrenciyle ders başı yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2 Ekim'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılına 73 bin 743 öğrenciyle merhaba diyecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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DEÜ, 73 bin öğrenciyle ders başı yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2 Ekim'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılına 73 bin 743 öğrenciyle merhaba diyecek. Yeni öğrenim dönemini heyecanla beklediklerini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu yıl güz döneminde DEÜ programlarına kayıt yaptırıp eğitime başlayacak öğrenci sayısının ise 14 bin 503 olduğunu açıkladı. Rektör Hotar, "Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşıma adına en doğru adımı attılar. Bizler de DEÜ Üst Yönetimi olarak, kendilerine nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkânı sunacağız. Yeni dönemi heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geride kalan tercih döneminin gözde üniversitelerinden birisi oldu. 1 Eylül tarihinde sona eren kayıt döneminin ardından programlarının neredeyse tamamında yüzde 100 doluluk oranı yakalayan DEÜ'de, 2 Ekim tarihinde başlayacak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında, 73 bin 743 öğrenci ders başı yapacak. Akademik başarıları, yetkin kadroları ile ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü önemli projelerle ön plana çıkan DEÜ'de, 10 Enstitü, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 2'si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere; toplamda 60'ın üzerinde Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor.

14 bin 503 yeni öğrenci

Yeni öğrenim dönemini heyecanla beklediklerini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Sahip olduğu ilke ve değerleriyle güçlü Türkiye'nin refahına katkı sağlayan Kurumumuz, yeni döneme de en iyi şekilde hazırlanıyor. Türkiye'nin 20 devlet araştırma üniversitesinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir" dedi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde DEÜ programlarına kayıt yaptırıp eğitime başlayacak öğrenci sayısını da açıklayan Rektör Hotar, "Bu yıl kaliteli bir eğitim için Dokuz Eylül Üniversitesi'ni seçen öğrenci sayımız 14 bin 503. Bu sayı, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarımızın toplamı. Öğrencilerimiz, kariyerlerini zirveye taşıma adına en doğru adımı attılar. Bizler de DEÜ Üst Yönetimi olarak, kendilerine nitelikli öğrenim ve araştırma faaliyetlerine katılma imkânı sunacağız. Yeni dönemi heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

106 farklı ülkeden öğrenci

DEÜ'de 106 farklı ülkeden 6 bin 204 yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü de ifade eden Rektör Hotar, "Yabancı uyruklu öğrencilerin toplam öğrencilere oranı ise yüzde 10'lara yaklaşmış durumda. Araştırma Üniversitemiz, bu yönüyle de bir dünya üniversitesi olduğunu gösteriyor. Yükseköğretim alanında yaşanan küresel rekabet ortamına entegre olabilmek ve Üniversitemizin başarısını artırmak için bu rakamların önemli olduğunu düşünüyoruz. Uluslararasılaşma misyonumuzla örtüşen bu sayılar, DEÜ'yü gelecek dönemde yerelde ve küresel boyutta daha da etkili bir hale getirecektir" şeklinde konuştu.

DEÜ, 73 bin öğrenciyle ders başı yapacak

DEÜ, 73 bin öğrenciyle ders başı yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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