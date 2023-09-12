DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinin 101'inci yılında anlamlı bir sergiye imza attı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinin 101'inci yılında anlamlı bir sergiye imza attı. DEÜ Türk Bayrakları ve Bayrakbilim Müzesi arşivi ile dijital sanat eserlerinden oluşan sergi, Ortak Derslikler binasında sergilenmeye başladı. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında Milli Mücadele'nin devam ettiğini belirterek, "Güzel vatanımızda mücadele ruhunu nesilden nesile aktarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sergiyle aziz Türk milletinin milli değerlerine bağlılığına, mücadele ruhuna olan saygımızı ifade etmek istedik" dedi.

'Millî Mücadele Zaferimiz İlelebet Devam Edecek" temalı İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü etkinliği, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Tıp Fakültesi Ortak Derslikler binası fuaye alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte; Meçhul Asker: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Asker Portreleri ile Milli Mücadele Temalı Karma Dijital Sanat eserleri sergilendi. 28 eserden oluşan koleksiyonlarda Türk milletinin milli değerlerine bağlılığının vurgulandığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Aziz milletimizin gücünü ve kudretini, İzmir'imizin kurtuluş destanını her fırsatta dile getirmeye önem veriyoruz. Çocuk ve gençlerimizi aydınlatmamız; kamuoyunu bilgilendirmemiz bilim dünyası için de elzemdir. Bunu her fırsatta vurguluyoruz. Araştırma Üniversitesi olarak, tarihi olayları bu perspektifte ele alıyor; yatırımlarımızı ve projelerimizi de bu gerçeklik ışığında şekillendiriyoruz. Milli Mücadele temalı sergimize; tanıdığımız, bildiğimiz herkesin gelip katılmasını, görmesini de sağlamamız lazım. Burada ciddi bir emek var. Duygusal ve fiziki bir inanmışlık var. Bu anlamda sergimiz açık kaldığı sürece ziyaret edilmesi noktasında da teşviklerinizi, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

"Üniversitemiz gelişerek değişiyor"

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nin gelişmesi için birçok önemli uygulamayı süreç içerisinde hayata geçirdiklerini kaydeden Rektör Nükhet Hotar, "Sergilerin düzenlendiği, etkinliklerin yapıldığı yaşayan bir kampüs niteliği kazanan üniversitemiz, yenilikçi projelerle ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü kurumlar da insanlar gibi yaşarlar, gelişirler. Biz gelişimini devam ettiren bir üniversiteyiz. Buna katkı veren tüm hocalarıma, tüm çalışanlarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gurur duyuyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Olgun, "Dokuz Eylül herkes için bir şeyler ifade ediyor. Ama İzmir için ifade ettiği anlam her zaman çok farklıdır. Gençlerimiz her zaman tarihlerini bilmeli ve milli ve manevi değerlere sahip çıkmalıdır. O dönemin karanlık ortamından bizi aydınlığa çıkaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize ve daha sonra da bu devletin bekası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu. DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı da, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden 101 yıl, Cumhuriyet'in ilanının üzerinden de 100 yıl geçti. "Dokuz Eylül" adını üniversitemizin taşıyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Milli Mücadele zaferimiz ilelebet devam edecek. Diş Hekimliği Fakültemizin fiziki alanları ve şartları gün geçtikçe iyileştirilmektedir. Kalitemiz ve kapasitemiz de bu oranda artmaktadır. Desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

DEÜ’den İzmir’in kurtuluşunun 101. yılında anlamlı sergi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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