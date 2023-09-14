DEÜ’den yapay zeka ile 9 Eylül videosu

Farklı alanlarda yürüttüğü çok sayıda araştırma ile bilime yöne veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, yapay zekâ teknolojisi ile oluşturulan "Kurtuluşun Genç Kahramanları" isimli kısa videoyu,...

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DEÜ’den yapay zeka ile 9 Eylül videosu

Farklı alanlarda yürüttüğü çok sayıda araştırma ile bilime yöne veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, yapay zekâ teknolojisi ile oluşturulan "Kurtuluşun Genç Kahramanları" isimli kısa videoyu, Milli Mücadele Haftası kapsamında izleyiciyle buluşturdu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kurtuluş Savaşı ve sonunda elde edilen şanlı zafer, irili ufaklı çok sayıda kahramanlık öyküsüyle oluşturulmuş koca bir destandır. Bizler "Kurtuluşun Genç Kahramanları" isimli çalışmamızda gerçek olabileceğine yürekten inandığımız bir kurgusal öyküyle tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd etmek istedik" dedi.

Farklı alanlarda yürüttüğü çok sayıda araştırma ile bilime yöne veren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Günümüzün en merak edilen teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zekâ alanında ise Rektörlük bünyesinde bir süredir yürütülen çalışmalar ilk meyvesini verdi. DEÜ'nün tüm sosyal medya video içerikleri, etkinlik kayıtları ve canlı yayınları ile "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli belgesel film gibi prestijli projelerini üreten İç Yapımlar ekibi, bu sefer de neredeyse tamamı yapay zekâ teknolojisi ile oluşturulan bir video içerik çalışmasına imza attı. İzmir'in bağımsızlık mücadelesinde aktif olarak görev alan bir grup çocuğun öyküsünü, bu çocuklardan birinin ağzından aktaran ve "Kurtuluşun Genç Kahramanları" adını taşıyan kurgusal film, 9 Eylül'ü takip eden Milli Mücadele Haftası kapsamında sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Üretim sürecinde farklı programlardan yararlanıldı

Birden çok yapay zekâ aracının kullanımıyla oluşturulan filmin yapım süreci şu şekilde gerçekleşti:

Bir yapay zekâ uygulamasına, tek cümlelik bir ipucu cümle verildikten sonra bu ifadeye uygun bir senaryo taslağı yazdırıldı. Bu senaryo taslağında yer alan cümleler kullanılarak filmi oluşturacak görseller yine yapay zeka kullanılarak üretildi. Ardından bir başka yapay zekâ aracılığıyla, senaryo taslağı üzerinden, filmin anlatıcı karakteri için bir monolog yazdırıldı. Tamamı İngilizce dilinde üretilen süreçlerin ardından iki farklı yapay zekâ uygulamasına Türkçe çeviri yaptırıldı. En uygun çeviri seçildikten sonra bu metin, bir başka yapay zekâya seslendirtildi. Daha önceden oluşturulan görseller, bu ses kaydına uygun olarak sıralandı ve görsellere kurguda ufak hareketler eklendi. Son aşamada ise birkaç farklı yapay zekâya besteletilen müzikler arasından en uygunu seçilerek film tamamlandı.

"Gerçek olabileceğine yürekten inanıyoruz"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemize adını veren, güzel şehrimizin kurtuluş gününde böyle bir çalışmayı kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kurtuluş Savaşı ve sonunda elde edilen şanlı zafer, irili ufaklı çok sayıda kahramanlık öyküsüyle oluşturulmuş koca bir destandır. Bizler "Kurtuluşun Genç Kahramanları" isimli çalışmamızda gerçek olabileceğine yürekten inandığımız bir kurgusal öyküyle tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd etmek istedik. Daha önce farklı çalışmalarla kendilerini ispatlayan ve bu nedenle de desteklerimizi hiçbir şekilde esirgemediğimiz İç Yapımlar ekibimiz, bir süredir yürüttükleri yapay zekâ aracılığıyla içerik üretme araştırmaları sonrasında da böyle anlamlı bir günde böyle güzel bir çalışma ortaya koydular. Emekleri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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