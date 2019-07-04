Deutsche Bank Birleşik Krallık büyüme öngörüsünü düşürdü

Deutsche Bank ekonomistleri, Brexit belirsizlikleri, zayıf açıklanan işsizlik ve konut satışları verileri etkisiyle, Birleşik Krallık'ın 2019 yılına dair büyüme öngörüsü yüzde 1.5'den yüzde 1.2 düzeyine çektiğini duyurdu.

Konut satışları ve işgücüne katılım oranlarının yakın gelecekte zor bir döneme gireceğini öngören Deutsche Bank, son anketlere göre ülkede ödemelerin ve kiralama hızının düşeceğini açıkladı.

Banka'nın öngörüsü, Birleşik Krallık özel sektöründe görülen büyüme zayıflaması ve riskten kaçınma yatırımlarının son 10 yılın en kötü düzeyinde olacağı yönünde oldu.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, anlaşmasız bir Brexit durumunda aksamalar ve hatta ekonomik yavaşlama ihtimallerinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

DHA