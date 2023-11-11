Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren geminin şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

YAYINLAMA
Google News
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir'in boğazı geçişi sırasında

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00'te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle dev dalgalar kordonboyunda sahili adeta dövdü. Sahile ulaşan dev dağalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehid Ömer Halis Demir'in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Son Haberler
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'
İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Çok Okunanlar
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda
"Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı!
"Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi