Dev derbi öncesi Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sakatlık
Süper Lig'in 16. haftasında, yılın son derbisinde büyük şok! Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi Emre Belözoğlu sakatlık geçirerek kadro dışı bırakıldı.
Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı. Karşılaşmaya yedek başlayacak olan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Emre Belözoğlu’nun sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Emre Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT