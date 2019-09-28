Dev derbide dikkat çeken İstiklal Marşı detayı

Dev derbide Max Kruse ve Ryan Babel'in İstiklal Marşı okuması dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, seremonideki hareketiyle alkış aldı. Alman oyuncu, dev derbi öncesi düzenlenen maç seremonisinde milli marşımızı söyledi.

İstiklal Marşı sırasında Galatasaraylı Ryan Babel'in elini göğsüne götürdüğü görüldü. Hollandalı oyuncu da milli marşa eşlik etmeye çalıştı.

MAX KRUSE KİMDİR?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı. 10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı. 2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Milli formayla 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı gruplarında sahaya çıkan Max Kruse, 24 maçta 8 gol atma başarısını gösterdi. İlk defa 2013'te formasını giydiği Almanya A Milli Takımı ile 14 maçta mücadele eden Kruse, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Max Kruse, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla sahaya çıktığı 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi ve 12 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

RYAN GUNO BABEL KİMDİR?

Ryan Guno Babel (d. 19 Aralık 1986, Amsterdam), Kanat mevkinde görev alan Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Sağ ayağını kullanmaktadır. Hem santrafor, hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilmektedir. 2005'ten beri Millî takım forması da giymektedir. 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İngiliz hakem Howard Webb'in Manchester Unitedlı forma ile fotoğrafını paylaştığı için Liverpool'dan 1899 Hoffenheim'a gönderilmiştir.

İlk yılları

Babel 19 Aralık 1986'da Bijlmermeer, Amsterdam'da dünyaya geldi. Genç yaşlarda ise futbola başladı. Ruud Gullit ve Frank Rijkaard'ı yetiştiren Hollanda'da doğdu ve bu oyuncuları idol olarak gördü. Babel futbola ise S.V Diemen'de 1992 yılında resmen başladı

1994 yılında ise Fortius takımına transfer oldu.Bu takımda hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Babel, 1998 yılında ise AFC Ajax seçmelerine katıldı. İlk turda seçmeleri geçmeyi başaran Babel, diğer turları ise geçemedi.

Bir yıl boyunca kulüpsüz kalan Babel, bu süreçte çalışmalarına devam etti ve 1998 yılında ise antrenmanlara çağırıldı ve Ajax'a transfer oldu.

1999–2000 sezonunda ise D1 takımında mücadele etti.[Buradan yükseldikten sonra ise sıtasıyla C1, B1 ve A1 takımlarında forma giyen Babel, ilk profesyonel kontratını ise Ocak 2004'te imzaladı.

Alt kategorilerde takımın forveti olan Babel, Wesley Sneijder ile o dönemlerde en çok dikkat çeken isim oldu. 1 Şubat 2004'te yani 17. yaşını kutlamasından yalnızca yarım ay sonra, Ajax koçu Ronald Koeman Babel ile konuşarak A takım idmanlarına aldı.

Bu gelişmeler üzerine ADO Den Haag maç kadrosuna da dahil olan Babel Ajax'ın kendi evinde 4-0 kazandığı Eredivisie maçında forma giydi. Ajax o sezon Hollanda ligi şampiyonluğu konusunda emin adımlarla ilerlese de Babel süre alamadı. O sezon AFC Ajax ile ilk şampiyonluğunu da yaşadı. Haziran 2003'te ise takımıyla yeni bir sözleşme imzaladı.

2004-2005

Yeni sezona Hollanda Süper Kupası'nda 2-1 kazanılan PSV maçında galibiyet golünü getiren isim olarak başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3.ön eleme turunda Brøndby maçlarında ger iki ayakta da gol attı ve takımını gruplara taşıyan isim oldu.

İlk Forma giydiğinden 9 ay sonra 20 Kasım 2004'te Babel ilk resmi lig golünü BV De Graafschap takımına 5-0 kazanılan maçta attı.

2005-2006

2005–06 sezonunda ise daha zor bir sezon geç,ren Babel, sadece 2 lig golü atabildi. Ancak o süreçte Millî takımla oynamaya devam etti ve Kasım ayında İtalya'ya karşı 2. Millî golünü attı.

Sezon sonuna kadar zaman zaman şans bulamayan Babel, sezon sonunda ise Hollanda Kupası final müsabakasında PSV karşısında 2. yarıda oyuna dahil oldu.

2006-2007

Babel 2006–07 sezonuna da PSV'yi 3–1 yenerek Hollanda Süper Kupası ile başladı. Babel sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çekti ve Arsenal ve Newcastle United gibi takımların transfer listesine girmeyi başardı. Ancak transfer gerçekleşmedi.

Tüm transfer spekülasyonlarına rağmen Babel, 2 Şubat 2007 tarihinde Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mayıs ayında ise bir Hollanda Kupası daha kazandı. AZ Alkmaar ile oynanan final maçı penaltılara gitti ancak Babel 120. dakikada oyundan alındığı için atış kullanamasa da takımı galip geldi.

2016-2017

2 Ocak 2017 tarihinde Babel Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro, 2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro, 2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret, Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi denildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18.hafta maçında, deplasmanda , Alanyaspor ile karşılaştı.Maçta 39.dk da Tolgay Arslan'ın asistinde, Ryan Babel Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.Yayıncı kuruluş Bein Sports, tarafından haftanın golüne aday gösterildi.Beşiktaş, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.