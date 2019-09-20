Dev domuz vuruldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 250 kiloluk dev domuz domdom kurşunu ile avlandı.

Altınordu'nun Erenli Mahallesi'nde Kerim Güneş tarafından dev yaban domuzu vuruldu. Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen domuzun ön dişlerinin uzunluğu ise 20 santim civarında. Ordu'da bu zaman kadar en fazla diş uzunluğu 26 santim ağırlığı da 350 kilo olan yaban domuzu vurulmuştu.

Kaynak: İHA