Dev kayayı hiltilerle yerle bir ettiler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde köyün yamacında tehlike arz eden tonlarca ağırlıktaki kaya, ekiplerin 5 günlük bir çalışması sonucu parçalanarak tehlike ortadan kaldırıldı.

Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyündeki kayalık alanda evlerin üzerine düşme riski olan tonlarca büyüklükteki kayayı fark eden köylüler olası bir tehlikenin önüne geçilmesi için belediyeye baş vurdu. Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu olaya kayıtsız kalmayarak köye bir ekip gönderdi. Ekiplerin 5 günlük yoğun çalışmaları sonucu hiltilerle paramparça edilen dev kayalık alan tehlikeyi ortadan kaldırdı. Belediye Başkan Vekili Yakınoğlu köyden gelen bir ihbarı değerlendirip müdahale etmek istediklerini belirterek, "İlçemize bağlı Bulakbaşı köyü yamacında bulunan kayalık alanın bir parçasının köyde bulunan evlerin üzerine düşme tehlikesi olduğu bilgisi geldi. Belediye ekiplerimizi devreye soktuk kısa bir sürede dev kayayı parçalara ayırıp ortan kaldırdık. Allah korusun bu dev kaya düşmüş olsaydı kötü sonuçlar doğurabilirdi. Çok şükür artık öyle bir tehlike yok" dedi.

Kaynak: İHA