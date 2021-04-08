Dev kertenkele markete girdi! Korku dolu anlar kameralara yansıdı!

Taylan'ın başkenti Bangkok'ta öğle saatlerine doğru markete giren dev kertenkele hem korkuttu hem de şaşırttı. Monitör cinsi kertenkele raflara çıkıp mallara zarar verdi. Korkuya neden olan o olayda market çalışanın yetkililere haber vermesiyle kertenkele marketten çıkarılıp çalılıklara bırakıldı.

"TEHLİKELİ HAYVANLAR"



Markette bulunan bir müşterilerinin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" sözleri yer aldı.

ZARARLI BAKTERİLER TAŞIYORLAR

Zaman zaman zararlı bakteriler taşıyan ve agresif olabilen Monitör kertenkelesi hafif zehirli ısırığa sahip. Kertenkelenin ortaya çıkmasının nedeni, bölgede gerçekleşen aşırı yağıştan olduğu tahmin ediliyor. Hayvanlar aşırı yağıştan dolayı kuru ve yiyecek bulabileceği yere saklanıyor. Genellikle Tayland'da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde bulunan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan, kurbağalar ve aynı zamanda insanların bıraktığı yiyecek artıkları ile besleniyor.

(İHA)