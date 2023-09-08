Dev köstebek Buca Metrosu için yola çıktı

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol–Buca metro hattında çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dev köstebek Buca Metrosu için yola çıktı

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol–Buca metro hattında çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Narlıdere Metrosunda kazı işlemlerinin tamamlanmasıyla görevini tamamlayan "dev köstebek" olarak tanımlanan tünel açma makinesi (TBM) artık Buca Metrosu için çalışacak. Montaj işleminin ardından 100 metre uzunluğa ve 450 ton ağırlığa ulaşacak dev kazıcı parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu'nun kurulacağı şantiyeye taşınıyor.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol-Buca metro hattında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Buca Metrosunda tünelleri kazacak dev tünel açma makinesi TBM'lerin kurulum çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kurulan ve "dev köstebek" olarak adlandırılan ilk TBM'nin ardından Narlıdere Metro hattında kullanılan TBM'nin de Buca'ya nakliyesi başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin güzergah üzerinde aldığı önlemlerle trafiğin sakin olduğu saatlerde taşıma yapılıyor.

Üçyol-Buca metro hattında dört ayrı TBM çalışacak. TBM'lerin ikisi öncelikle General Asım Gündüz İstasyonu ile Üçyol İstasyonu arasında sonra Buca Koop İstasyonu ile Çamlıkule İstasyonu arasında tünel açma çalışmalarında kullanılacak. Bu sırada diğer iki TBM'nin de Buca Koop İstasyonu ile General Asım Gündüz İstasyonu arasındaki kazıları tamamlaması bekleniyor. 100 metre uzunluğunda ve 6,6 metre çapındaki 450 tonluk TBM sayesinde tünel kazıları hem daha hızlı hem de çok daha güvenli bir şekilde yürütülüyor. TBM'ler, çok yönlü kesici kafa ile birlikte sert kaya zemin şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

Buca Metrosunda çalışmalar sürüyor

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu 13,5 kilometrelik Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonunda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Dev köstebek Buca Metrosu için yola çıktı

Dev köstebek Buca Metrosu için yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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