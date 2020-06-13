Dev maçın hakemi açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinin hakemleri belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre; maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.Karşılaşmanın hakemi, Cüneyt Çakır yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
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