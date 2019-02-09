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Dev petrol arama platformu Silivri'de çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.Türkiye'nin...

Dev petrol arama platformu Silivri'de çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesinde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu, Silivri'deki çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.

Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu, burada 18 gündür çalışmalarını sürdürüyor.

Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

Kaynak: AA

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