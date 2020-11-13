Dev timsahı sahilde görenler gözlerine inanamadı!

Florida'da aracıyla seyir halinde gitmekte olan bir kişi, sahil kenarından denize doğru gitmekte olan dev timsahı görünce hayrete düştü. Aracını durdurup cep telefonu kamerasıyla timsahı görüntüleyen kişi bir süre sonra oradan uzaklaştı. Sosyal medyada çokça izlenen o anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.