Dev turizm tesisinde hedef 2020

Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, Termal ilçesinde faaliyet gösteren Terma City projesini 2020'de tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Talas, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Terma City'de düzenlenen toplantıda konuşan Talas, Karaderili Şirketler Grubun, 180 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 2014 yılında temelini attığı Yalova Terma City'de son aşamaya geçildiğini ifade etti. Talas, hedeflerinin önümüzdeki yılın başında projenin tamamlayarak yatırımın tam bir şekilde faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti. Talas, yerli ve yabancı konukları Terma City'de ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "1995 yılında faaliyete geçen şirketimiz 25'inci yılını kutlamak üzere. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis bizim 5'inci tesisimiz. Yüzde 80'ni tamamlandı. Toplam 2 bin 200 yataklı bir tesis. Önümüzdeki senenin başı itibariyle projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda yüzde 80'ni açık durumda" diye konuştu.

Talas, Yalova'nın termal turizmi açısından önemine değindi. Yalova'nın konumu nedeniyle ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Talas, aynı anda 21 devlet başkanını ağırlayabilecek kral dairelerinin bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA