Dev yarışmaya rekor sayıda soru geldi

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşecek olan ulusal mimari proje yarışmasında soru sorma takvimi tamamlandı. Yaklaşık 300 soru ve yanıtları belediyenin resmi sitesinde yayınlandı.

Torbalı ilçesinde, 13 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de ilan edilen, yerel ve ulusal basında büyük yer bulan Torbalı Belediyesi Hizmet Binası, Pazaryeri, Otopark ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışmasının bir aşaması daha tamamladı.

Belediye hizmet binası, pazar kurulan günler dışında da aktif, günün her saatinde farklı kullanıcı gruplarına hitap edebilecek açık sosyal alanlar ve meydan, özellikle park yeri problemlerini çözecek bir otopark düzenlemesi amacıyla yola çıkılan Mimari Proje Yarışması için sorulan soru sayısı 300'ü buldu.

Yarışma jürisinin cevapladığı soruların yanıtlarına ise https://yarisma.torbali.bel.tr/ adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Öte yandan projeler, 17 Mart 2020'de teslim edilecek. Jüri değerlendirme ve sonuçlandırma ise teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak. Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi, yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacak.

Yarışmanın amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elbir, "Bu yarışma ile Torbalı'da yeni bir kent merkezi oluşturulmasına yönelik; Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak; ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekânları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Çiçek, "Söz konusu alan konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal alanların başında gelmektedir. Yarışma sonucunda, söz konusu alanda güncel, işlevsel, gece ve gündüz sürekli kullanım alternatifleri oluşturan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan; mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ve tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilen projelerin elde edilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA