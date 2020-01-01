Dev yayın balığı ilgi odağı oldu

Amasya Yeşilırmak'ta tutulan dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

1 metre 75 santim boyu, 33 kilo ağırlığı olan balık 2 saatlik bir mücadele sonucu Yeşilırmak'ta tutularak balıkçı tezgahında sergilendi. Balığı tutan Enes Topsakal, "Balığı Yeşilırmak Nehri Ziyaret mevkisinde yakaladık. Balığın cinsi yayın balığı, ılganus. Uzunluğu yaklaşık 1 metre 75 santim, ağırlığı ise 33 kilogram. Yakalaması baya bir zor oldu, botu falanda devirdik hatta botla açılmıştık. Uzun uğraşlar sonucu tezgaha sunabildik balığı. Kilosu et kilo olaraktan 55 liradan satışa sunuyoruz. Bütün almak isteyen kişiye de 30 liradan vereceğiz kilosunu" dedi.

Meraklı gözlerle balığı inceleyen vatandaşlardan Mehmet Kurtul, "Biz de balıkçıyız ama bu kadar büyüğünü ilk defa burada gördük. Güzel balık, yiyenlere afiyet olsun" diye konuştu.

Bir süre tezgahta sergilenen dev yayın balığı daha sonra kilosu 55 liradan satışa sunuldu.

Kaynak: İHA