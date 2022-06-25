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Dev yılan vatandaşa korku saldı! 3 metrelik yılanları görenler hayrete düştü!

3 metrelik dev yılanı görenler hayrete düştü. Cep telefonunu alan, yılana koştu.

Son zamanlarda ülkede ortaya çıkan yılanlar, vatandaşlara panik yaşatmaya devam ediyor. Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan görenlere korku saldı. Dev yılan, vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

Dev yılan vatandaşa korku saldı! 3 metrelik yılanları görenler hayrete düştü!

BÖLGEDE YILANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü. O anları gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonunu alıp videoya çekti. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaş Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Dev yılan vatandaşa korku saldı! 3 metrelik yılanları görenler hayrete düştü!

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