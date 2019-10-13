Dev yumurta şaşırtıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde normal yumurtanın 2 kat büyüklüğündeki tavuk yumurtası görenleri şaşırtıyor.

İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde köy tavukçuluğu yapan Selime Bıyık, kümesten yumurtaları toplarken gördüğü dev yumurtayla şaşkına döndü.

Yumurtanın normal yumurtalardan iki kat daha büyük olduğunu dile getiren Bıyık, "Tavuklarım ilk defa bu kadar büyük yumurta etti. Çok sık karşılaştığımız bir durum olmadığı için çok şaşırdık" dedi.

Kaynak: İHA