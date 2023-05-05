Dev zam tiryakilerin ocağına incir ağacı dikti! Fiyatı 470 TL'ye fırladı

Bir zam daha geldi, fiyat artık 469 TL oldu. İşte detaylar...

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Dev zam tiryakilerin ocağına incir ağacı dikti! Fiyatı 470 TL'ye fırladı

Alkol fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkiye’de alkol tüketimi vergilerinden ciddi bir gelir elde eden devlet, son zamla birlikte rakı fiyatlarına yaklaşık yüzde 17 zam yaptı. Alkollü içkilerin vergi oranları ülkemizde oldukça yüksek. Vergi artışlarının ardından tüketiciler, bir yandan enflasyonla mücadele ederken diğer yandan da alkollü içki fiyatlarındaki artışa karşı koyuyor.

YENİ ZAMLA DEĞİŞEN FİYATLAR

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Yapılan zamla birlikte 70’lik rakının fiyatı 399 TL’den 469 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak, 35’lik rakının fiyatı 259 TL, 50’lik rakının fiyatı ise 349 TL oldu. Rakı fiyatlarındaki bu artış, rakının sevenlerini oldukça üzdü. Geçtiğimiz yıllarda da alkol fiyatlarına ciddi zamlar gelmişti. Ancak son zamla birlikte rakı fiyatlarındaki artış yüzde 44’e ulaştı.

Bu son zamla birlikte, alkollü içkilerin vergi oranlarına bir kez daha dikkat çekiliyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarındaki artış oranı yıllık yüzde 38 olarak belirlendi. Bu rakam, alkollü içeceklerdeki yüksek vergi oranlarının fiyatlara yansımasından kaynaklanıyor.

Alkol tüketimi, ülkemizde özellikle son yıllarda artış gösteren bir sorun haline geldi. Yapılan araştırmalar, özellikle genç nüfusun alkol tüketiminin arttığını ortaya koyuyor. Alkol tüketimiyle birlikte birçok sağlık sorunu da ortaya çıkıyor. Alkol bağımlılığı, karaciğer hastalıkları, kanser, beyin hasarı ve depresyon gibi birçok sorun, alkol tüketimine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Son zamla birlikte alkol fiyatlarındaki artışın devam edip etmeyeceği, tüketiciler tarafından merakla bekleniyor.

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