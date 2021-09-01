Deva Partili FETÖ sanığı Zeynel Adıgüzel Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında SULTAN SELİM isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi ele geçirildi. Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.

Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği , halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte bugün mevcutlu olarak İzmir 2 . Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheli yargılandığı dosya kapsamında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEYNEL ADIGÜZEL KİMDİR?

Zeynel Adıgüzel, DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesidir.

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Zeynel Adıgüzel kimdir?