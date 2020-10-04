DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'Azerbaycan' açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çorum'daki bir otelde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti. Babacan, "Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin öz toprağıdır. Biz, Ermenistan'ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Ali Babacan yaptığı konuşmada DEVA Partisi olarak özgürlük, eşitlik, adalet ve toplumsal barış için yola çıktıklarını ifade etti ve kongre sürecinde ilk adımı Çorum'dan attıklarını söyledi.

Önlerinde çetrefilli bir yol ve uzun sürecek bir mücadele olduğunu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de kutuplaşmadan değil güvenden, kayırmacılıktan değil liyakatten beslenen siyaseti hakim kılacağız. Kadınların ve gençlerin en önde yer aldığı, herkesin eşit seviyede söz sahibi olduğu, engelli vatandaşlarımızın siyasette engellenmediği partimizle adalet, hukuk, özgürlük için geliyoruz. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var."

Kongreye, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Nihat Ergün, Genel Sekreter Sadullah Ergin, Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile çevre illerin il başkanları katıldı.

Babacan, kongrenin ardından Gazi ve İnönü caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.