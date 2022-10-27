DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya destek oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, katıldığı bir TV programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldığı ifade edilmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Dün İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı'nın Ankara'ya götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınan Fincancı, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!

"HÜKÜMETİN SİYASİ BİR OPERASYONLA BU İŞİ YAPMASINI BİZ KESİNLİKLE DOĞRU GÖRMÜYORUZ"

Fincancı'nın gözaltına alınması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da gündemiydi. Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Babacan, Fincancı'yı savundu.

Babacan şunları söyledi:

"Öncelikle olayın özüne baktığımızda buradaki televizyon kanalı örgütün propagandasını yapan bir kanal. Onu tespit etmek lazım. Burada TSK'yı itham edici iddialar var. Ancak işin özüne baktığımızda bunları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğinizde böylesine bir tutukluluk sürecine gidecek kadar hukuki zemin görmedik. Hukuk ve Adalet Komisyonu Başkanlığımız konuyu irdeledi. Parti üyemiz olan 5 bin avukatımız var. İşin garip tarafı, önce sayın Erdoğan'ın çıkıp yaylım ateşine tutması, arkasından Bahçeli'nin benzerini yapması arkasından yargının adım atması. Bu gerçekten kabul edilecek bir şey değil. Bağımsız yargı varsa Cumhurbaşkanı veya küçük ortağından sinyal beklemeden harekete geçmesi lazım.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan skandal sözler! TTB Başkanı Fincancı'ya destek oldu!

Polis baskınıyla evinden alınıp kameralar önünde götürmeler, şunlar bunlar. Bu siyasi iradenin derin izlerini yaşayan süreç. Hukuk devletinde, bir ülkenin anayasaya göre tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanının böylesine kişi ve kurumları hedef alması kabul edilecek bir şey yok. Bir tutuklama olacak mı bilemiyoruz. Kaldı ki, yurt dışında iken Türkiye'ye dönmüş. Evinde oturuyor. Avukatı ifade vermek için hazırım diyor. Yok biz illa yaka paça evinden tutup getireceğiz. Bu günün düşmanı panosuna da Türk Tabipler Birliği'ne yazdılar. Oradaki ifadeleri benim savunmam söz konusu olamaz. Ama hükümetin siyasi bir operasyonla bu işi yapmasını biz kesinlikle doğru görmüyoruz.

Cumhurbaşkanlığında avukat mı yok? Savcılığa iki satırla suç duyurusunda bulunsunlar. Cumhurbaşkanının kürsüden bunu söylemesi siyasidir, hukuki değildir. Diyorum ya, sürekli düşman lazım. Seçime kadar daha çok göreceğiz bunları. Sonraki haftalarda 'Bu düşman, bu vatan haini' diyeceksiniz. Sen tek imzayla ülkeyi yönetiyorsun. Ülke sürekli zemin kaybediyor."

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