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  3. DEVA Partisi ile HDP can ciğer kuzu sarması oldular! Ali Babacan'ın "ortak basın toplantımız" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor!

DEVA Partisi ile HDP can ciğer kuzu sarması oldular! Ali Babacan'ın "ortak basın toplantımız" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geçtiğimiz haftalarda Temel Karamollaoğlu ile görüşen HDP Eş Genel Başkanları, "HDP kapı kapı geziyor" başlığına bir yenisi daha ekleyerek, bu defa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşme düzenlediler. Ortak basını sosyal medya hesabında paylaşan Babacan'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

DEVA Partisi ile HDP can ciğer kuzu sarması oldular! Ali Babacan'ın "ortak basın toplantımız" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde de Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen Eş Başkanlar "kapı kapı gezip erken seçim dileniyorlar" başlıklarıyla gündeme gelmişti. Öte yandan, CHP ile HDP buluşmasında, CHP'li vekiller basın toplantısına katılmamış, yalnızca HDP'li Eş Başkanlar konuşma gerçekleştirmişti. CHP'nin gizleyerek yaptığı görüşmeyi Babacan'ın kamuoyuna altın tepside sunması, vatandaşların tepkisini de beraberinde getirdi.

DEVA Partisi ile HDP can ciğer kuzu sarması oldular! Ali Babacan'ın ortak basın toplantımız paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor!

"NE GEREK VARDI?"

Ali Babacan, sosyal medya hesabında "HDP Eş Genel Başkanları ile Ortak Basın Toplantımız"  başlığıyla HDP ile yaptıkları görüşmeyi paylaştı. HDP'nin erken seçim görüşmelerinde Ali Babacan son durakları değil. DEVA Partisi'nin hemen ardından CHP ile görüşeceklerini söyleyen Pervin Buldan, "ülkemiz için güzel bir şey yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın bu paylaşımına takipçilerinden "Ali baba ne gerek vardı?" şeklinde tepkiler geldi.

DEVA Partisi ile HDP can ciğer kuzu sarması oldular! Ali Babacan'ın ortak basın toplantımız paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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