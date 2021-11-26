DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin(DEVA) Kurucu Üyesi Metin Gürcan sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu. Gürcan paylaşımında, "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan alınan bilgiler göre Gürcan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği ifade edildi.

?Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum. — METIN GURCAN (@Metin4020) November 26, 2021

Metin Gürcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan neden gözaltına alındı?