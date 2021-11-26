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  3. DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

DEVA Partisi'nin Kurucu Üyesi Metin Gürcan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürcan, siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin(DEVA)  Kurucu Üyesi Metin Gürcan sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu. Gürcan paylaşımında, "Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." ifadelerini kullandı. 

DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Öte yandan alınan bilgiler göre Gürcan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği ifade edildi. 

 

 

 

DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı DEVA Partisi kurucu Metin Gürcan siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

{TITLE_STRIP}Metin Gürcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Metin Gürcan neden gözaltına alındı?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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