İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? | MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranıEvliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın bikinili paylaşımı tepki gördü: "Ne gerek vardı?"Real Madrid - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?Hileişeriye ne demek, TDK'ya göre Hileişeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | MEB duyurdu: Bursluluk sınavı (İOKBS 2021) sonuçları açıklandıGönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne?Kabine toplantısı okullar kapatılacak mı? | MEB Okullarda gün sayısı düşecek mi 2021?Tokat'ta kaybolan Aynur Özkan'ın gölette cansız bedeni bulunduATV canlı Müge Anlı ile tatlı sert izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle YOUTUBE 28 Eylül 2021 SalıMasumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile boşandığı eşi Gürhan Altundaşar'ın şaşırtan buluşması!
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan'ın vefat haberinin ardından Erdoğan, internette DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var? sorularıyla internette aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. işte soruların cevapları ve daha fazlası...

DEVA PARTİSİ RİZE KURUCU İL BAŞKANI METİN ERDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

Metin Erdoğan, 1962 yılında Rize'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Rize’de tamamladı. 1984 yılında KTÜ Giresun Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Erdoğan, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü tamamladı.

Orta derecede Rusça ve İngilizce bilen Erdoğan, meslek hayatına 1986 yılında Serbest Muhasebeci olarak başladı. Hâlen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Neden öldüğü bilinmeyen Metin Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ali Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ''Partimizin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Metin Erdoğan evli olup dört çocuk babasıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT