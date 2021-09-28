DEVA Partisi Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. işte soruların cevapları ve daha fazlası...

DEVA PARTİSİ RİZE KURUCU İL BAŞKANI METİN ERDOĞAN KİMDİR, NERELİ?

Metin Erdoğan, 1962 yılında Rize'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Rize’de tamamladı. 1984 yılında KTÜ Giresun Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Erdoğan, 1993 yılında Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü tamamladı.

Orta derecede Rusça ve İngilizce bilen Erdoğan, meslek hayatına 1986 yılında Serbest Muhasebeci olarak başladı. Hâlen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Neden öldüğü bilinmeyen Metin Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ali Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ''Partimizin Rize Kurucu İl Başkanı Metin Erdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' dedi.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Metin Erdoğan evli olup dört çocuk babasıdır.