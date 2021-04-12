DEVA Partisi'nde flaş istifa! İki kurucu isim partisiyle yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından Profesör Doktor Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici'nin partiden istifa ettiği öğrenildi.

Arzu Kılıçlar; partinin kadın politikaları başkanlığını yapmıştı.

Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici'nin Deva Partisi'nden istifa sebebi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunulmadı.

ARZU KILIÇLAR KİMDİR?

Arzu Kılıçlar, daha önce DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Arzu Kılıçlar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Arzu Kılıçlar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

NEVİM BİLİCİ KİMDİR?

Nevim Bilici, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından biridir.

Nevim Bilici, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Nevim Bilici kimdir? Nereli ve kaç yaşında?