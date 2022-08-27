Deva Partisi'nde kriz! Bazı yöneticiler ve ilçe başkanları istifa etti!

Alınan bilgilere göre, Deva Partisi Mardin İl Başkanlığında bazı yöneticilerin yanı sıra toplu halde istifa dilekçelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Midyat İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu, Dargeçit İlçe Başkanı Sadık Günel ve Mazıdağı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Aydın partiden istifa kararı aldıklarını duyurdu.

İLÇE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Midyat DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın refahını artırmak, insan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile hareket ederek kuruluşunda yer aldığım Midyat Deva Partisi İlçe Başkanlığı görevimden yönetimim ile beraber istifa ediyorum. İstifalarının gerekçesi sağlık, ekonomik ve benzeri sebepler değildir. Kamuoyu ayrıntılı bilgilendirilecektir. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.