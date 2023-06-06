DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddia ediliyor, Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, CHP listelerinden katılım sağlayarak, toplamda 35 parlamenter kazandı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki haberine göre; DEVA Partisi, 15 milletvekiliyle temsil edilirken, Gelecek Partisi ise 10 vekil çıkarmıştır. İki siyasi parti arasında birleşme görüşmeleri yapılıyor.

DAVUTOĞLU'NA ONURSAL GENEL BAŞKANLIK

Saygı Öztürk, "Bu iki siyasi parti birleşmek için görüşmeler yapıyor. Bu konuda önemli bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullanarak, "DEVA ile Gelecek Partisi birbirlerine yakın duruyor. Bu nedenle birleşme süreci sorunlu olmayabilir. Eğer birleşme gerçekleşirse, 'Eş Başkanlık' dönemi yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' ünvanı da verilebilir" şeklinde bir iddiada bulundu.

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SAADET İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e göre, Meclis'teki güçlü temsili sağlamak amacıyla Saadet Partisi ile iletişim kuruldu. Öztürk, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları olan Davutoğlu ve Babacan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, Saadet Partisi'nin de bu gruba dahil olması hedefleniyor. Aynı şekilde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında da bu konuda görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

ORTAK ADAY BELİRLENEBİLİR

Yapılan çalışmalarla ilgili diğer bilgileri de paylaşan gazeteci, "TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek amacıyla, gerektiğinde 'Muvazaalı parti' adı altında bir parti kurulması ve bu parti üzerinden çalışmaların yapılması da düşünülmektedir. Ayrıca, Demokrat Parti'nin de bu sürece dahil edilmesi hedeflenmektedir. Yani, TBMM'de 38 kişilik güçlü bir grup oluşturma amacı da bulunmaktadır. Bu görüşmeler devam ederken, Çarşamba günü yapılacak olan TBMM Başkanlığı seçimi için üç siyasi parti ortak bir aday çıkarma konusunda çalışmalarını tamamlarsa, bu da gündemde yer almaktadır" dedi.

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