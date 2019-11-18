Devabil Kara Eskişehirli sanatseverler ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde "Ara Durum Sentezi" isimli resim sergisi açmaya hazırlanan sanatçı Devabil Kara, 19 Kasım Salı Günü gerçekleşecek sergi açılışı öncesinde Eldem Sanat Alanında Eskişehirli sanatseverler ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Sanat'ın birlikte düzenlediği "Sanatçı Konuşmaları" son olarak sanatçı Devabil Kara'yı ağırladı. Eldem Sanat Alanı'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

19 Kasım Salı Günü Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde açacağı "Ara Durum Sentezi" adlı sergiden, sanata bakış açısına kadar birçok konuya değinen Kara, sanata bakışı hakkında konuşarak, "Resim izleyicisinin imgelem dünyasına şiirsel bir izlek kurgulamaya çalışıyorum. Şiir kendisini oluşturan kelimelerin çok ötesinde bir anlam gücüne sahiptir. Ben de üzerinde durduğum kavramları nesnelleştirirken, hem kavramların hem de görünen dokunun, çizginin, rengin ve formun ötesinde bir anlama ulaşmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Kasım Salı Günü saat 18.00'de açılışı yapılacak olan "Ara Durum Sentezi" adlı resim sergisinde birbirinden özel eselerin yer alacağını belirten Kara, Eskişehirli sanatseverleri sergi açılışına davet etti. Kara, serginin 6 Ocak 2020 Pazartesi Gününe kadar her gün 10:00-18:00 saatleri arasında sanatseverlerce izlenebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA