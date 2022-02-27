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Devaimisk ne demek, TDK'ya göre Devaimisk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Devaimisk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Devaimisk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Devaimisk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Devaimisk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Devaimisk ne demek, TDK'ya göre Devaimisk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Devaimisk ne demek? Devaimisk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi devaimisk kelimesi. Peki devaimisk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre devaimisk nedir, devaimisk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DEVAİMİSK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Devaimisk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Devaimisk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre devaimisk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel kokulu bir helva türü

DEVAİMİSK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Edirne devaimiski.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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