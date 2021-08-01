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Devam eden kaç orman yangını var? Kaçı kontrol altına alındı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtladı

28 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında çıkan orman yangınlarından 107'si kontrol altına alındı. Devam eden 5 yangın için söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Devam eden kaç orman yangını var? Kaçı kontrol altına alındı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bekirli, ''107 orman yangınını kontrol altına aldık. Devam eden 5 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor'' dedi. 

HANGİ İLDEKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR?

Pakdemirli ayrıca orman yangınları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı tabloyu paylaştı. İşte il il orman yangınlarındaki son durum...

Devam eden kaç orman yangını var? Kaçı kontrol altına alındı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtladı

ERDOĞAN: YANAN ALANLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yangınlardan etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini, bölgelere ilk etapta 50 milyon lira ödenek sağlandığını duyurdu. 

Devam eden kaç orman yangını var? Kaçı kontrol altına alındı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtladı

Erdoğan: "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.'' dedi.

Devam eden kaç orman yangını var? Kaçı kontrol altına alındı? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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