Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre devamsızlık hakkı 30'u geçmemelidir. Bir çok devamsızlık yapan öğrenci bu açıklamalardan sonra Devamsızlık para cezası MEB nedir? Devamsızlık hakkı ne kadar lise, ortaokul? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin yanıtlar...

DEVAMSIZLIK PARA CEZASI MEB

MEB, İl ve İlçe milli eğitim müdürlükleri, sekiz maddeden oluşan, “Sürekli Devamsız Öğrenciler ile İlgili Yapılacak İşlemler” listesi ile öğrenci ve velileri uyardı.

Okullara gönderilen “Yapılacak İşlemler Listesi”nde şunlar sıralandı:

1 Öğrencilere ve velilere, “devamsızlık” konusunda toplantı yapılarak yazılı ve sözlü bilgi verilmesi, öğrenci bir gün bile gelmez ise velinin telefonla aranması,

2 Devamsızlığın yedinci ve 12’nci günlerinde veliye “devamsızlık mektubu” gönderilmesi, sorun halen devam ediyorsa muhtarlık ile tebligat yoluna geçilmesi,

3 Halen öğrenci okula gelmiyor ise kaymakamlık tebligatı yapılıp para cezası kesilmesinin sağlanması gerekiyor.

ORTAOKUL DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADAR?

Ortaokul yani 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıf, 8.sınıf öğrencileri için devamsızlık hakkı yoktur. 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Öğrenci kuruldaki karar göre devamsızlık hakkını dolduran öğrenci okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yapabilir.

LİSEDE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADAR?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.